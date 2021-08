Nella sua Romagna, zona conosciuta nel mondo per divertimento e la qualità musicale di artisti e locali, il dj producer Mitch B., ogni venerdì d'agosto è all'esclusivo White Beach di Cervia (RA), il sabato si sposta al Byblos di Riccione, mentre il martedì seleziona la colonna sonora dell'evento Art Dinner al Donna Rosa 38 a Marina di Ravenna. Riassumendo, Mitch B. è decisamente impegnato a far divertire la sua regione e non solo con il suo sound, sempre e comunque in contesti d'eccellenza... anche perché al di là delle tre residenze settimanali, ci sono altri appuntamenti settimanali per Mitch B. Ad esempio, il 24 agosto è alla Lagosteria di Castel San Pietro Terme (Bologna).

Ma che succede a Ibiza? Anche sull'isola della musica, Mitch B. è decisamente considerato come artista e produttore. Sabato 21 agosto 2021, dalle 9 alle 10, è stato ospite di Rafael Martinez all'interno del suo programma Revival Radio Show Ibiza su Ibiza Global Radio, emittente simbolo del sound dell'isola e non solo.

"Chiamalo traguardo, chiamalo valorizzazione, chiamalo veramente come vuoi. Io la chiamo soddisfazione!", scrive Mitch B. sui suoi social. "Proporrò tutte le cover alle quali ho collaborato", conclude."

Si può ascoltare l'intervista e la musica in tutto il mondo su ibizaglobalradio.com/player.