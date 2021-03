OPPO ha sempre lanciato sul mercato smartphone molto interessanti, ma fino a poco tempo fa i suoi prodotti non venivano venduti ufficialmente sul nostro mercato. Da qualche tempo le cose sono cambiate e finalmente anche in Italia l'azienda lancia i suoi fantastici e bellissimi smartphone top di gamma, ma anche dispositivi dall'ottimo rapporto / qualità prezzo come l'OPPO A52.

OPPO A52 si posiziona nella fascia medio-bassa del mercato, ma il suo design ed il software lo rendono un dispositivo davvero molto interessante.

Uno smartphone come l'OPPO A52 verrà apprezzato sicuramente da chi non vuole spendere tantissimo, ma allo stesso tempo non vuole rinunciare alla qualità.



Caratteristiche tecniche dell’OPPO A52: