"La nostra macchina della Protezione Civile sta già intervenendo in molte zone della Toscana a seguito della forte ondata di maltempo con raffiche di vento arrivate fino a 140km/h.Si registrano cadute di alberi in diverse località che stanno comportando la chiusura di strade per consentire la messa in sicurezza: a Calenzano alcuni tetti scoperchiati, sulla costa danni agli stabilimenti balneari.È in corso anche il ripristino della corrente elettrica nelle zone rimaste senza".

Così il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, ha annunciato i gravi danni che giovedì mattina si sono registrati su gran parte della Toscana ad iniziare dalla Versilia fino all'interno, 5tanto da interessare anche l'area della provincia di Firenze.

Le prime immagini postate sui social fanno vedere quanto sia stata forte l'ondata di maltempo, comunque prevista, anche se come allerta gialla.

Con tutto il rispetto... ma con allerta gialla e previsioni pessime fanno il mercato?#MarinadiCarrara #maltempo pic.twitter.com/335ufOuP2a — Trescogli (@trescogli) August 18, 2022

Impossibile quantificare al momento le aree più colpite e i danni prodotti, comunque ingenti. Inoltre, l'emergenza non è finita, perché anche nelle prossime ore sono previsti nuovi temporali.

Di prima mattina, stessa sorte è toccata alla Liguria, dove nell'area di levante, tra le 7 e le 8, si sono registrati 20 millimetri di pioggia in soli 5 minuti.

Anche in quella regione, trombe d'aria, tetti scoperchiati, alberi caduti, danni agli stabilimenti balneari, blocco della linea ferroviaria a Chiavari per detriti caduti sui binari. Anche in questo caso è presto per avere un quadro completo dei danni, mentre il presidente della regione, Toti, ha dichiarato che fortunatamente non risultano vittime a causa del maltempo.

Danni ingenti anche in provincia di Ferrara, dove ieri sera una tromba d'aria ha colpito il comune di Bondeno, causando gravi danni sia al patrimonio pubblico che a numerose abitazioni. A Ferrara città una gru è caduta su alcune villette a schiera, causando danni, ma non feriti. Danni si sono registrati anche nella bassa modenese e sull'appennino parmense.

Ulteriore preoccupazione è data dal fatto che la forte ondata di maltempo che ha interessato la Liguria e la Toscana si sta spostando a nord.

La situazione meteo odierna vede l'Italia divisa in due con un vortice atlantico che manterrà un'intensa attività temporalesca che investirà il nord e il centro fino a venerdì pomeriggio, mentre l'anticiclone africano porterà al Sud il sole con temperature fino a 43° C.