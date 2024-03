È fondamentale per ogni impresa comprendere la natura e il meccanismo del flusso di cassa, al fine di monitorare accuratamente tutte le uscite e le entrate.

Questo indicatore riflette la differenza tra le spese sostenute dall'azienda e le entrate percepite mensilmente.

Ovviamente, gestire correttamente questo aspetto è cruciale, soprattutto per le aziende che ambiscono a espandersi nel tempo.

È tuttavia essenziale chiarire che il calcolo del flusso di cassa si basa esclusivamente sulle transazioni già realizzate.

Non si può, dunque, calcolarlo prendendo in considerazione entrate future non ancora incassate o spese non ancora sostenute.

Se gestisci un'impresa o sei un professionista autonomo, capire il flusso di cassa e il suo potenziale beneficio è sicuramente di tuo interesse.

Questo indicatore riveste importanza anche per gli investitori, che tendono a concentrarsi su azioni e titoli.