Guandong si conferma azienda virtuosa, anche dal punto di vista dell’affidabilità finanziaria. Per il secondo anno consecutivo, infatti, lo Specialista delle Specialità è stato premiato con il “Credit Reputation Awards”, il riconoscimento che MF Centralerisk - società specializzata nell’analisi e nel monitoraggio della salute finanziaria delle aziende - attribuisce alle eccellenze italiane che si distinguono per una gestione puntuale e consapevole nei rapporti con le banche.

Il premio, giunto quest’anno alla terza edizione, è stato assegnato alle oltre 90 aziende italiane di differenti settori merceologici che hanno ottenuto le più alte valutazioni di investment grade, comprese tra AAA e BBB, secondo l’analisi condotta da MF Centralerisk attraverso la piattaforma MonitorCR sulla base delle rilevazioni contenute nella Centrale Rischi di ciascuna realtà.

Guandong, in particolare, ha ottenuto il punteggio massimo, a testimonianza del costante impegno dell’azienda nell’onorare puntualmente tutti gli impegni finanziari assunti, indispensabile per crescere in un contesto economico sempre più competitivo. “Siamo orgogliosi di ricevere questo riconoscimento al fianco di realtà imprenditoriali prestigiose del calibro di Bauli, Panini e Prenatal, solo per citarne alcune”, afferma Tiziana Maraschiello, HR & Financial Accounting Manager di Guandong. “Da sempre operiamo secondo un codice etico molto rigoroso in cui la sostenibilità, anche finanziaria, è uno dei principi fondanti”.

Massimiliano Bosaro, fondatore e AD di MF Centralerisk, ha commentato a margine dell’evento: “Quest’anno sono felice di consegnare un numero ancora più elevato di riconoscimenti, segnale di una sempre crescente attenzione delle aziende italiane a una gestione degli affidamenti puntuale, responsabile e sostenibile e rapporti con gli istituti di credito più solidi e trasparenti”. Secondo Bosaro, infatti, premiare le aziende che si sono distinte per puntualità nell’onorare impegni può rafforzare il messaggio dell’importanza di mantenere un controllo costante sulle informazioni relative all’indebitamento finanziario. Ciò si traduce in una maggiore affidabilità, credibilità e stabilità finanziaria, elementi chiave per una sana crescita sul mercato.