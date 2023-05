Il nuovo singolo dell’artista dal 28 aprile sui principali stores digitali.

Esce il nuovo singolo di Creer dal titolo “L’amica di chi è” che riconferma il talento dell’artista reggino. Dal 28 aprile il brano sarà su tutti gli stores digitali e in promozione nazionale.

Dopo il successo di “Bar Duomo”, ed il singolo estivo "El manual del amor" Creer torna ad imporsi sul panorama musicale italiano con il nuovo brano “L’amica di chi è” che vuole descrivere la sfrontatezza della società moderna ormai disinibita su temi come i rapporti a tre e i poliamori. La canzone che ha tutte le carte in regole per diventare un tormentone estivo con un ritornello dalle forti tinte internazionali.

“Sono lieto di annunciare il mio nuovo singolo prodotto da CORE e pubblicato dalla DMB Production e distribuito da Sony Music Italia. Per me significa tanto perché so da dove sono partito, ma al tempo stesso spero che questo sia l’ennesimo punto di partenza, perché ho voglia di migliorare e crescere sempre di più.” Creer

Storia di Creer

Creer è il nome d'arte di Domenico Giunta. Si tratta di una parola spagnola che tradotta in italiano vuol dire “credere”. Credere nella forza delle proprie ambizioni e delle proprie capacità. Credere anche che nulla accade per caso, come negli incontri narrati nelle sue canzoni. Il giovane reggino non è solo cantante, ma anche autore dei suoi pezzi: "Nei miei testi parlo di esperienze personali. Racconto ciò che ho vissuto sulla mia pelle e così scrivo la mia storia sopra ogni nota”.

Creer ha iniziato questo percorso artistico circa due anni fa, precedentemente aveva sempre fatto altro che con la musica nulla c’entra. Mettersi in gioco non è stato affatto facile, ma quando si capisce veramente che quello che si fa per sé stesso è gratificante, si può superare qualsiasi ostacolo.

