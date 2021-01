Con la nota inviata ai vertici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile, l'organizzazione sindacale A.N.P.P.E. VV.F. evidenzia la grave carenza di personale nautico, mancanza di corsi basici e una poca attenzione al settore. La nota sindacale è accompagnata da una lettera del Comitato Nazionale Specialisti Nautici Vigili del Fuoco che ha come oggetto l'aggiornamento richieste e nuove criticità.

I punti che integrano le passate richieste sono:

1. Prevedere l'uscita dalla specialità per coloro che hanno già manifestato questa volontà o comunque per tutti quelli che sono stati inseriti d'ufficio nei neo istituti "ruoli nautici" loro malgrado;

2. Conteggiare il personale specialista nautico classificato come "parzialmente idoneo al servizio" in modo da "recuperare" i relativi posti in pianta organica, necessari alla turnazione H24;

3.Conteggiare i posti vacanti "almeno" alla data i cui i neo specialisti potranno essere assegnati ai nuclei ovvero alla data in cui avranno completato il percorso formativo basico".

E' sulla base di questi punti che A.N.P.P.E. VV.F. con il Presidente Fernando Cordella ha ribadito di considerare la nota urgentemente per superare le attuali disfunzioni.