Il nuovo singolo di Jasmine Carrisi - In radio dal 15 marzo

Il brano "Sei Tu" di Jasmine Carrisi disponibile dal 15 marzo su tutte le piattaforme digitali: un'esplosione di felicità e ritmo. Questo brano è energico e vuole catturare l'essenza della spensieratezza e la sensazione di libertà e che la caratterizza. Con le sue melodie contagiose il brano invita gli ascoltatori a lasciarsi trasportare dal ritmo e a celebrare la vita con allegria.

Jasmine Carrisi dimostra ancora una volta il suo talento innato e la sua capacità di creare musica che si insinua nei cuori e nelle menti di chiunque l'ascolti.

Jasmine Carrisi, nasce a Lecce il 14.06.2001 dall’unione tra Albano e Loredana Lecciso. Già all’età di 12 inizia la sua passione per la musica, pubblicando la sua prima cover dell’artista Justin Buiber del brano As long As You Love Me inserita nell’album ‘I capolavori di papà Albano’ album rilasciato proprio dall’artista Albano nel 31.04.2014. Rilascia poi il suo primo singolo nel 2019 intitolato ‘Ego’ distribuita da Sony Music, ottenendo un ottimo riscontro, successivamente nel 2020 viene ingaggiata come giudice a The Voice 2020. Nasce poi la collaborazione con l’artista Clementino, conosciuto da Jasmine nell’esperienza a The Voice così nasce il singolo ‘Nessuno Mai’ pubblicato il 22.07.2022. Dopo quella esperienza esce il successivo singolo Calamite in feat con gli artisti stikide - deny k, kiko el crazy ottenendo da artista emergente un ottimo riscontro.

Etichetta:

Orangle Srl - www.oranglerecords.com

