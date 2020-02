Anche Isde (Associazione medici per l'ambiente ) pubblica un documento importante in relazione all'inquinamento ambientale e ai trasporti.

Nel contenuto, tra l'altro, si pone in particolare anche l'accento sulle problematiche, spesso misconosciute e da molti persino negate, che riguardano l'inquinamento prodotto dal trasporto aereo ed il suo impatto sulla popolazione che vive nelle vicinanze di un aeroporto:

"Le popolazioni che vivono in prossimità di aeroporti pagano in termini di malattie e cause di morte correlate anche a questa particolare forma d'inquinamento il prezzo più alto di scelte che hanno spesso messo al primo posto solo il profitto di pochi invece che la salute dei cittadini.In particolare anche negli studi internazionali e nazionali più recenti sono stati rilevati molti degli effetti sanitari già noti e generati dal trasporto aereo ovvero: malattie cardiovascolari, respiratorie, neoplastiche, disturbi della sfera neuro-comportamentale, disturbi dell'apprendimento e dell'attenzione nei bambini, e una riduzione della qualità della vita per compromissione della qualità del sonno a causa delle operazioni aeroportuali svolte nelle ore notturne".

Pertanto, per migliorare la qualità dell'aria in modo da tutelare la salute delle persone e la qualità dell'ambiente, anche nelle grandi città italiane a cominciare da Milano, Torino, Napoli, Roma... e in tutte quelle che sono anche sedi di aeroporti, significa anche attuare una drastica riduzione dei voli sugli aeroporti cittadini ed evitare ampliamenti degli aeroporti già esistenti.

La problematica aeroporti ad esempio è stata molto sottostimata. Nonostante precedentidichiarazioni, il M5s, pur perorando e sbandierando ai quattro venti la non riduzione del suolo e il non inquinamento, adesso sta spingendo per la costruzione e l'ampiamento di nuovi aeroporti, come dimostrano i casi di Firenze e Salerno. Situazione a dire poco incomprensibile, nonostante le grosse evidenze scientifiche e gli inviti alla precauzione che sconsigliano tali opere.

Spesso davvero la scienza e la ricerca non vengono ascoltate e forse neppure comprese, ed è ridicolo vedere lotte per un sacchetto della spazzatura o un impianto a biomasse e poi ignorare cosa dica la scienza su Ilva, aeroporti, perforazioni, petrolchimico, ecc.

Per quanto riguarda il problema cancro, il mio gruppo di ricerca ha pubblicato due importanti studi che riguardavano la presenza di metalli pesanti e anche pcb in volontari ammalati di cancro.

Gli studi, che hanno avuto un ottimo riscontro e importanti citazioni anche a livello internazionale, sono di carattere generale, ma sottolineano che anche il trasporto aereo è responsabile di quel tipo di inquinanti.

Ci siamo preoccupati di andare a vedere in ammalati di cancro o di altre patologie che vivevano da almeno 10 anni in zone con particolari criticità ambientali, e quindi con inquinanti, cosa ci fosse nel sangue e anche nei capelli.

Non pretendo che tutti possano capire la medicina, ma... una attenta lettura sarebbe opportuna per "molte persone" ........

1 ) symbiosisonlinepublishing.com/cancerscience-research/cancerscience-research52.php

Qui abbiamo chiaramente scritto che: "... They are byproducts of incinerators, burning of gasoline and diesel fuel (cars, trucks, airplanes, ships, etc.), foundries, paints, insecticides,and agriculture products such as disinfectants, and can be absorbed by inhalation, ingestion, or even skin contact, although in lesser amount. At high concentrations, any of these metals cancause acute intoxication, affecting multiple organs and systems".

Il secondo pubblicato su Biometals ribadisce gli stessi concetti:

2) link.springer.com/article/10.1007%2Fs10534-018-0091-9

"Metals are present in the air, water, food and are often dispersed in the atmosphere and soil as a result of industrial activities… Heavy metals are byproducts of incinerators, combustion of gasoline or diesel fuel (cars, trucks, airplanes)".

E' evidente che si tratta di ricerche pilota e che iniziano a mettere l'accento sulla pericolosità di ciò che gli uomini stanno combinando.

Abbiamo terminato una delle nostre ricerche invitando a lasciare pulita questa nostra terra ai futuri ospiti. Ma spesso purtroppo la ricerca non viene ascoltata e la stessa politica non ascolta la ricerca e la scienza, privilegiando scelte personali o economiche :

Indeed, the earth and the environment in which we live is like a timeshare property, so we have a moral obligation to leave it clean – after “using” it – for the future generations.