Milano, Il tango protagonista al Franco Parenti. Libri e protagonisti del tango al Franco Parenti.

Mercoledì 20 novembre 2019 alle ore 21.00 presso il Teatro Franco Parenti di Via Pier Lombardo 15 a Milano, Maria Pia Morelli presenta “Cronaca di una passione argentina” (Cairo Editore). Presenta la serata: Guest star “la leggenda del tango” Roberto Herrera che, con la sua prima ballerina Laura Legazcue, regalerà ai presenti una straordinaria esibizione.

Al termine della presentazione del libro di Maria Pia Morelli “Cronaca di una passione argentina”, il Teatro Franco Parenti ospiterà nel proprio foyer una eccezionale milonga che accoglierà l’unico show di tango per il 2019 a Milano di Roberto Herrera. “Cronaca di una passione argentina”. In una sontuosa villa di Buenos Aires, Maria Stella Pellegrini Ortiz de Rozas, avvenente cinquantenne di origine italiana, sposata al rampollo di una delle famiglie più potenti d’Argentina, conduce un’esistenza apparentemente perfetta. La sua vita scorre tra impegni mondani, cavalcate e lezioni di tango, che le riempiono le giornate, ma non colmano il vuoto della sua anima.

assegnata a un rapporto coniugale infelice con Fernando, superficiale e dongiovanni, è imprigionata nella gabbia dorata di un sincero legame di affetto e stima verso il suocero Juan Pablo, l’«Argentino», carismatico patriarca, a capo di una prestigiosa azienda vinicola.

Un giorno, durante una lezione di tango, Maria Stella ritrova emozioni da tempo sopite nel caldo abbraccio del misterioso professore di storia Valerio de Oliveira: una forte attrazione che presto si trasforma in un’intesa profonda, nutrita da interessi condivisi, che tocca vertici insperati di felicità. E che porterà Maria Stella a cambiare radicalmente prospettive di vita.

Il romanzo di Cairo Editore è una saga familiare ambientata tra Italia e Sudamerica a cavallo fra il secolo scorso e l’inizio del nuovo millennio, passando per gli anni bui della dittatura militare di Videla. Attraverso le alterne fortune delle due famiglie protagoniste, tra vicissitudini personali e fatti pubblici, tracolli economici e successi professionali, si raccontano con grande impatto emotivo e incanto narrativo tutti i grandi avvenimenti del Novecento.

Maria Pia Morelli, romagnola trapiantata in Veneto, si divide da sempre fra attività imprenditoriali e culturali. È stata per anni presidente dell’Istituto internazionale degli studi su Canova e il Neoclassicismo. Ha pubblicato con Marsilio, Palombi, Apogeo e Peruzzo. Ha due grandi amori: Massimiliano, il figlio e Agata, la sua sorellina. È lei l’ispiratrice della nuova avventura imprenditoriale, la collana di fiabe per l’infanzia “Agata allegra” che ha scritto, illustrato e tradotto in inglese.