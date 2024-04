Si avvicina la 9ª edizione del “Monferrato On Stage”, la rassegna itinerante che unisce enogastronomia e musica, per valorizzare e far conoscere sempre più il territorio del Monferrato, situato tra le provincie di Torino, Asti e Alessandria.

Dopo l’annuncio del live, di Gabry Ponte, il 28 giugno, a Moncalvo (Asti), si aggiungono altri due appuntamenti, nel cartellone, della nuova edizione: Alex Britti in concerto il 22 giugno a Ferrere (Asti) e Edoardo Bennato live il 29 luglio a Piea (Asti).

Il 22 giugno Alex Britti farà tappa in Piazza Rita e Paola Levi Montalcini, a Ferrere (Asti), con il suo tour Alex Britti Live 2024: un’occasione perfetta, per ascoltare, dal vivo, il meglio del suo repertorio e i brani del nuovo disco di prossima uscita, sempre scanditi dal ritmo della sua inconfondibile chitarra.

Il 28 luglio, al Campo Sportivo di Piea (Asti), invece, sarà la volta di Edoardo Bennato, con un concerto ad alto contenuto Rock&Blues, in cui non mancheranno i suoi brani più celebri e una selezione di nuove canzoni tratte dall’ultimo album “Non C’è”.

La serata rientra nell’ambito della 2ª edizione di “Kaptura – The Woodland Experience”, il festival organizzato da Fondazione MOS e dalla Pro Loco di Piea, nell’ambito del progetto SNODI. Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero, in collaborazione con Monferrato On Stage.

I biglietti saranno disponibili su TicketOne.it, Vivaticket.com e Ticketmaster.it.

La rassegna Monferrato On Stage nasce nel 2016, con l’intento di creare un festival frutto della collaborazione delle diverse realtà attive del Monferrato. Questo progetto, portato avanti, negli anni, ha assunto una dimensione tale, da richiedere la nascita, nel 2020, di “Fondazione MOS”, un’entità giuridica, senza fini di lucro, che persegue l’obiettivo di incentivare e diffondere un senso di forte appartenenza delle realtà presenti nel territorio del Monferrato, attraverso la costituzione di un tessuto sociale fortemente identitario.

“Monferrato On Stage”, negli anni, è divenuto, grazie al sostegno degli enti locali, istituzionali e della Regione Piemonte, un marchio musicale riconoscibile e ben affermato nel panorama culturale del Piemonte.

http://www.facebook.com/FondazioneMOS

http://www.instagram.com/monferrato.onstage/