Circa 60 yacht di lusso, con equipaggio, saranno l'attrazione principale del Croatia Yacht Show che si svolgerà dall’1 al 3 ottobre 2024 presso il famoso Zadar Cruise Port di Zara.

Questo evento, il primo del genere per la Croazia, seguirà quello tradizionale di Monaco ed ha come scopo principale quello di presentare l'Adriatico come destinazione primaria per le imbarcazioni di lusso da noleggio.