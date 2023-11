Perchè ho scelto di abbinare la mia musica a dei dolci? Chi mi conosce bene sa che non sono molto attratta dal dolce, ma prediligo il salato

Il dolce è in forte contrasto con l’amaro dei testi musicali che scrivo. Pertanto per compensazione ho scelto il dolce. Come fosse un conforto, una coccola.

Da un lato il cioccolato fondente è di consistenza dura, dolce ma non troppo. Un conforto… diciamo… adulto

Dall’altra l’amaretto morbido ha una consistenza morbida e intensa e ha una dolcezza più consistente. Un rimando all’infanzia.

Eccoci!! Allora se volete dare un’occhiata al merchandising fatto con SNAKE MACHINE ecco qui il link alla pagina:

https://www.silversnakemichelle.com/snake-machine/#prodotti

Partiamo dai due cofanetti che contengono i CD e prodotti di cioccolata o amaretti morbidi alla mandorla….e che prodotti ragazzi! Mi sono servita da due aziende artigianali.

Prodotti tassativamente MADE IN ITALY.

Voglio anche pubblicizzare queste aziende (troverete tutti i dettagli sul link) e se ci sono aziende che voglio collaborare o contattarmi per una partnership, andate qui sulla pagina contatti del mio sito.

E valorizziamo quello che sappiamo fare!!!