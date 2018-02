Facebook migliora ma cala il tempo trascorso sul social

Come aveva promesso, Zuck uno dei re mida del mondo virtuale, la visita alla nostra pagina faceBook sta diventando meno affollata di annunci a pagamento. Fastidiosi perchè non immediatamente dichiarati come tali. Il tentativo chiaro è di arginare l'emorragia di utenti che sta colpendo FB specialmente tra i più giovani, che ormai da qualche anno le preferiscono Instagram. Non siate in pena per Zuckerberg anche Instagram è sua. Il prossimo passo dovrà consistere nel abbassare il "muro", cioè il filtro che decide quali post e di chi possiamo vedere nelle prime posizioni.

In ogni caso, in base agli ultimi dati depositati da facebook alla SEC, per la prima volta, le entrate pubblicitarie negli Stati Uniti del colosso di Menlo Park saranno maggiori delle più grandi società di media tradizionali, seconde solo a quelle di Google. Facebook ha pubblicato i risultati del quarto trimestre 2017 il 31 gennaio 2018.