Biden, nell'intervista rilasciata ad ABC News, andata in onda venerdì sera, ha ribadito tenacemente di non voler tirarsi indietro dalla corsa per le presidenziali e di essere convinto di poter battere Trump, aggiungendo che solo il "Signore Onnipotente" avrebbe potuto convincerlo ad abbandonare la campagna, scartando pertanto la possibilità che i leader del partito democratico potessero convincerlo a dimettersi.

Molti leader dem e autorevoli membri democratici del Congresso sono però dell'avviso che il presidente debba passare il testimone ad un altro rappresentante e da lunedì, quando il Campidoglio riprenderà i lavori, questi inviti saranno ancor più pressanti.

Non vanno però dimenticati i sondaggi che, nonostante tutto, non sono sfavorevoli a Biden, dato a pari merito con Trump a livello nazionale, mentre negli Stati chiave - gli "Swing States", quelli in cui non c'è una chiara maggioranza tra repubblicani e democratici - il suo ritardo dall'ex presidente è nell'ordine del 2%, tutt'altro che incolmabile.

Nel caso di ritiro, con chi verrebbe sostituito Biden?

Per i leader dem l'unico candidato possibile è l'attuale vicepresidente Kamala Harris, ex senatrice e procuratrice generale della California. La Harris non è una figura che scalda i cuori, soprattutto nel campo progressista, nonostante sia donna, afroamericana e asiatica. In ogni caso, messa di fronte a Trump, i sondaggi non la vedono battuta in partenza, tutt'altro...

Infatti, gli indipendenti sostengono Harris con il 43% contro il 40% di Trump, mentre gli elettori moderati di entrambi i partiti la preferiscono con il 51% contro il 39%.

Lei, naturalmente, sostiene apertamente - in pubblico - la candidatura di Biden, ma nel caso le venisse offerta la presidenza il suo sì arriverebbe misurabile in millesimi di secondo.

Pertanto, stando così le cose, coloro che vogliono che Biden lasci non avranno altra scelta che chiamare il Signore Onnipotente. Come? Basta ascoltare i Manhattan Transfer!

Operator

Information

Please hurry if you canOh Operator

Information

Please connect me

With the manDon't worry 'bout the money

You know I will pay the charge

Just give me on the line

I'm callin' from my heartOperator

Information

Please give me Jesus on the line

Please give me Jesus on the line...