Kellogg’s Extra trasporterà i visitatori in un viaggio multisensoriale alla scoperta della Granola n.1 in Italia1, grazie ad un palinsesto ricco di attività coinvolgenti legate al gusto e al design

Milano, 20 marzo 2024 – Kellogg’s Extra si prepara ad essere protagonista della Milano Design Week 2024, il più importante evento internazionale dedicato al mondo della creatività e del progetto, con un’area esperienziale esclusiva situata nel cuore del Porta Venezia Design District, presso lo ‘Spazio Lupo’. Il Kellogg’s Extra Hub trasporterà i visitatori in un viaggio alla scoperta del gusto irresistibile della Granola n.1 in Italia1. L’avventura avrà infatti inizio presso l’area degustazione, dove sarà possibile assaggiare le croccanti referenze della linea Kellogg’s Extra.

Il percorso all'interno dell'Hub proseguirà con un’esperienza multisensoriale capace di coinvolgere anche la vista e il tatto dei visitatori, che potranno immergersi nel mondo di Kellogg's Extra esplorando le forme, i colori e le texture delle installazioni immersive del brand, ispirate agli elementi distintivi più amati della Granola n. 1 in Italia1.

In collaborazione con il laboratorio di modellazione di ceramica Mani Milano Lab, l'Hub di Kellogg’s Extra ospiterà workshop giornalieri, grazie ai quali i visitatori potranno esplorare il proprio lato artistico, creando e personalizzando la propria tazza per la colazione. Inoltre, all’interno di ‘Spazio Lupo’, sarà esposta una selezione delle migliori 50 tazze realizzate da giovani creativi e designer nell’ambito del contest artistico "Call for designers", organizzato da Mani Milano Lab e supportato da Kellogg’s Extra, ispirato al tema "Materia Natura" del Fuorisalone 2024.

I visitatori avranno anche l'opportunità di creare un'installazione collettiva di positività e buonumore, condividendo i loro piccoli momenti di gioia quotidiani sul muro delle “little extra joys”. Questa iniziativa riflette il nuovo pay off del brand, “wake up to extra Little Joys", che invita i consumatori a celebrare le piccole gioie quotidiane, a partire dalla prima colazione.

In occasione della Milano Design Week 2024, il brand presenta un design rinnovato, svelando il suo nuovo logo e un’identità visiva vivace e vibrante, capace di esaltare gli ingredienti che rendono irresistibili le gustose referenze di Kellogg’s Extra. Anche il packaging si rinnova: le nuove confezioni sono recycle-ready, ovvero progettate per facilitare il processo di riciclo e consentire uno smaltimento responsabile dopo l’uso2[1]. Questa iniziativa si inserisce nell'ambito dell’impegno annunciato dall’azienda di rendere il 100% dei propri imballaggi riutilizzabili, riciclabili o compostabili entro il 2030. Dal 2022, il brand ha ridotto del 10% il volume del suo packaging, mantenendo invariata la quantità di prodotto, contribuendo così ad eliminare 51 tonnellate di imballaggi ogni anno in Europa.

“Siamo orgogliosi di essere tra i protagonisti food della Milano Design Week 2024, celebrando il gusto irresistibile della nostra Granola Extra attraverso un viaggio esperienziale unico, che sorprenderà i consumatori grazie ad una tasting experience coinvolgente ed installazioni immersive” afferma Elisa Tudino, Activation Lead Italy di Kellanova. “Non avremmo potuto pensare a un palcoscenico migliore per presentare il design rinnovato del brand, che aiuterà i consumatori a identificare ancora più facilmente a scaffale la loro variante Kellogg’s Extra preferita”.