Proseguono gli eventi in-store Raggio di Sole. 11 Maggio giornata promozionale a Pesaro.

Da Fratelli Marcantognini a Pesaro l’evento in-store Raggio di Sole

Cargill è un’azienda specializzata in nutrizione animale di alta qualità. Con il brand Raggio di Sole distribuisce prodotti di valore per animali da cortile e d’affezione e articoli per il giardinaggio. Questo è possibile anche grazie alla presenza sul territorio italiano dei suoi Store “a marchio”.

Per avvicinarsi sempre di più ai consumatori, da quest’anno Cargill organizza eventi dedicati al pubblico presso alcuni di questi punti vendita Store Raggio di Sole.

Dal mese di marzo e per tutto il 2018, presso alcuni degli store Raggio di Sole di Chieri (TO), Pagliare del Tronto (AP), Fiorenzuola (PC) e Pesaro (PU) si svolgeranno differenti giornate promozionali.

Il punto vendita Fratelli Marcantognini store Raggio di Sole in Via Velino 23 a Pesaro, è uno degli store Raggio di Sole coinvolti nell’iniziativa. Prevede numerose giornate promozionali dedicate agli articoli per l’orto e il giardinaggio e ai prodotti per animali da cortile e d’affezione.

Il prossimo evento in-store è programmato per il prossimo venerdì 11 Maggio, con numerosi prodotti rurali in offerta. Gli appuntamenti presso Fratelli Marcantognini store Raggio di Sole a Pesaro proseguono ancora dal 22 settembre con le promozioni sugli articoli per animali da compagnia; poi ancora con le offerte sui prodotti rurali durante il periodo autunnale e fino al mese di Novembre 2018 con le giornate dedicate all’ornitologia e ai conigli.