Il nuovo singolo di CirEvolution si chiama "Loving You" ed esce su Saifam il 25 febbraio 2022. Arriva dopo gli ottimi risultati di "Always on my Mind", pubblicata nello scorso settembre 2021. E' un brano che fin dal titolo canta l'amore, grazie ad una voce femminile intensa e ad un impatto sonoro che non lascia indifferenti.



"E' un pezzo piuttosto diverso dal mio singolo precedente. 'Loving You' è una vera canzone d'amore, che racconta la felicità di stare insieme", spiega l'artista mantovano Marco Ciresola, che ha dato vita a CirEvolution nel 2018: oggi questo progetto conta oltre 50 live, mentre su YouTube ed Instagram le visualizzazioni sono oltre 2.5 millioni. "Questa nuova canzone nasce per essere inserita nella playlist che diventerà la colonna sonora d'una primavera tutta da ballare, con gli amici. Dopo due anni di stop, i ragazzi, le ragazze e noi addetti ai lavori ne abbiamo propri bisogno", continua.



Ogni strumento, non solo la voce e la melodia, in "Loving You", si sente forte e chiaro, grazie ad un lavoro di arrangiamento molto efficace. "La musica pop dance, per entrare nel cuore, va curata in ogni ogni dettaglio. Con i miei collaboratori abbiamo lavorato a lungo e sono davvero contento del risultato finale. 'Loving You' è un bel momento del mio percorso musicale", conclude CirEvolution.



Il sito ufficiale di CirEvolution

www.cire.tv