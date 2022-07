La scorsa stagione il centrocampista danese ex Inter, Christian Eriksen, dopo aver rischiato di morire nel match inaugurale della sua nazionale agli europei, a gennaio è tornato a giocare in Premier League contribuendo e non poco a far sì che la sua squadra, il Brentford, facesse un campionato più che dignitoso, rimanendo nella massima serie del campionato inglese.

Il contratto che lo legava alla squadra londinese è scaduto a fine stagione ed Eriksen, 30 anni compiuti lo scorso 14 febbraio, potrebbe diventare un nuovo calciatore del Manchester United che, superate le visite mediche, gli offrirebbe un contratto di tre anni.

Erikesen sarebbe il secondo acquisto (anche se il termine non è correttissimo visto che arriva a parametro zero) del nuovo corso dei red devils inaugurato dal neo allenatore olandese Erik ten Hag, dopo il difensore del Feyenoord Tyrell Malacia.

Lo United, nella prossima stagione, potrebbe dover fare a meno di Cristiano Ronaldo che oggi non si è presentato al raduno (era tra i giocatori convocati) per motivi familiari. Il portoghese vuole giocare la Champions e per questo vorrebbe cambiare aria nella prossima stagione.