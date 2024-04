Giorgio Chinaglia: Nato a Carrara (Toscana) e morto a Naples (in Florida, USA) nell'aprile 2012, è stato un dirigente sportivo e famoso calciatore italiano, in particolare degli anni Settanta.

Long John (è il suo soprannome) è stato soprattutto un attaccante, dal 1969 al 1976, della Lazio con cui ha vinto uno storico scudetto nel campionato 1973/74 e il titolo di capocannoniere con 24 reti (il campionato di A era a 16 squadre con 30 partite). Con i biancocelesti in serie A e B ha giocato 209 volte, segnando 98 reti.

Nel 1976 è andato a giocare nel campionato americano nella squadra dei New York Cosmos, dove ha vinto cinque campionati, e fino al 1983 ha segnato 193 volte in 213 partite.

In Nazionale, con la prima convocazione arrivata quando era in serie B, ha totalizzato 14 presenze con 4 reti; suo l'assist per Fabio Capello per l'1-0 nella storica prima vittoria contro l'Inghilterra, nello stadio di Wembley il 14 novembre 1973.

È stato dirigente sportivo, avendo presieduto, al ritorno dagli States, anche la società laziale, nonché commentatore televisivo (per la RAI e il canale satellitare Stream).

Dal 1996 al 2007 è stato accusato di vari reati, riciclaggio e frodi contabili, connessi al mondo del calcio.