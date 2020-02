La Virgin Galactic è la società costituita da Richard Branson per portare i turisti nello spazio... o quasi, perché, per la precisione, quello del suo "spazioplano" SpaceShip è da considerarsi un volo sub-orbitale.

In ogni caso, non un banalità, tanto che ci sono voluti anni, prima che dal progetto su carta si potesse passare alla sua fase esecutiva.

Il primo volo sub-orbitale è programmato entro la fine del 2020, anche se non è stata ancora comunicata la data ufficiale. Quel che è certo è che vi prenderà parte lo stesso Branson che, finora, ha venduto 600 biglietti... non proprio alla portata di tutti, visto che chi ne ha acquistato uno ha pagato 250mila dollari. Tra i fortunati - dipende dai punti di vista - Justin Bieber e Leonardo Di Caprio.

Ma un progetto simile richiede risorse continue e non indifferenti, così Virgin Galactic è stata quotata in borsa e nonostante ciò, di recente, ha deciso di mettere sul mercato un prestito obbligazionario prima di rilasciare il nuovo lotto di biglietti per coloro che muoiono dalla voglia di viaggiare nello spazio.

Ed è anche per questo che la società californiana, più che pubblicizzare il nuovo rosso da 73 milioni di dollari, ha preferito far sapere di aver ricevuto quasi 8mila manifestazioni d'interesse per i futuri voli commerciali, più del doppio di quanti ne aveva registrati alla fine dello scorso settembre. Sara vero?







Ps. L'immagine in alto è di di Jeff Foust - Flickr: WK2/SS2 from directly below, CC BY 2.0, commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14222803