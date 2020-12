Sarà una notte di San Silvestro particolare quella di domani con un’atmosfera insolita e romita, dove per l’emergenza da Covid-19 nelle strade e nelle piazze regnerà incontrastato e sovrano il silenzio a festeggiare l’arrivo del nuovo anno.





A regalare tuttavia qualche ora di felicità e spensieratezza ci penserà il noto produttore musicale e dj Joe Bertè, che con uno straordinario show dal titolo “Capodanno a casa di Joe Bertè” in onda in diretta streaming a cura della casa di produzione “Claw Records” sui suoi profili Facebook ed Instagram, riprodurrà la magia virtuale dell’entusiasmo analoga a quella sprigionata negli happenings delle vigilie di fine anno nelle edizioni precedenti.

“Dopo anni ed anni ad aver trascorso il mio Capodanno insieme a voi in piazze e discoteche, – ha commentato il famoso producer – questo sarà il primo dove tutti saremo a casa, per cui ho deciso di non lasciarvi soli nemmeno stavolta. Vi aspetto alle 00:30 sui miei profili social per il primo live dj set del 2021 nella speranza che tutto torni alla normalità prima possibile e poterci riabbracciare senza alcuna paura”.

Sarà un live da casa, caratterizzato da proprie produzioni e remix, alle quali si aggiungono le hit e le novità discografiche, con un allestimento speciale dalle ore 00:30 fino alle 1:30, durante il quale saranno anche trasmesse video proiezioni 3d alle sue spalle.

Per chi non potesse seguirlo in diretta, vi sarà occasione di goderselo in differita su “La isla bonita tv” (canale 621 del digitale terrestre) oppure apprezzarlo su “Radio Studio Più Sicilia” e sul suo profilo Youtube.