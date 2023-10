Nella sfida che lo vedrà impegnato sabato 21 ottobre, alle ore 15, contro il Verona, il Napoli non potrà schierare il suo giocatore di punta.

Infatti, dopo l'infortunio subìto in Nazionale, Victor Osimhen oggi è stato visitato e sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. L'attaccante azzurro ha iniziato le terapie all'SSCN Konami Training Center.

Quanto resterà fuori il centravanti nigeriano? Almeno un mese, in un momento in cui il Napoli non è certo al meglio, con l'allenatore in bilico e la necessità di recuperare in classifica, dove è a -7 dalla capolista, senza dimenticare la fase a gironi della Champions, dove nel Gruppo C è a pari punti con il Braga, che potrebbe rivelarsi avversario ostico, visto il momento no degli azzurri.