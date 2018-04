Sardegna Expo Mediterraneo 2018: la fiera campionaria di Cagliari nel suo lieve restyling

Ritorna, come ogni anno, la fiera campionaria di Cagliari che si terrà al polo fieristico di Cagliari dal 24 aprile fino al primo maggio 2018, con diverse novità.

Prima di tutto il nome, si chiamerà infatti Sardegna Expo Mediterraneo 2018, e sarà la prima edizione di un nuovo modo di intendere la storica fiera.



Sardegna Expo Mediterraneo 2018

Da quest’anno quindi la vecchia Fiera Campionaria cambierà nome. Il Sardegna Expo Mediterraneo 2018 sarà il primo anno del nuovo modo di concepire un evento che, come tutti gli anni, a fine aprile/inizio maggio è un appuntamento fisso per i sardi e i turisti. Ma negli ultimi anni qualcosa stava allontanando i visitatori dall’evento. Così è stato effettuato un restyling, più estetico che sostanziale, per il rilancio. Restano le eccellenze nei vari settori produttivi della Sardegna che faranno sfoggio di sé nel quartiere fieristico di Cagliari. Un luogo al centro del Mediterraneo, storico centro di scambi e incontro tra domanda e offerta.