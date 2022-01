Pequod Acoustics dall'1 al 4 febbraio 2022 sarà presente all'ISE di Barcellona. ISE sta per Integrated Systems Europe ed è la più importante fiera mondiale per quel che riguarda audio / video e AV systems integration.

Agli iscritti alla sua newsletter, il brand italiano, conosciuto ormai in tutto il mondo per la qualità dei suoi diffusori Hi-Pro, ha già regalato un codice per ottenere l'ingresso gratuito all'evento. E' possibile iscriversi alla newsletter cliccando qui - https://bit.ly/PeqoudNEWS -, mentre qui - sono disponibili tutte le newsletter inviate in passato - https://bit.ly/PequodAcousticsNews -.

E' già poi possibile fissare un appuntamento in fiera per vedere e sentire live le casse Pequod Acoustics, scrivendo a [email protected] (Leonardo Dani Chief Sales Officer). Chi prima o dopo l'ISE vuol poi vivere visitare la sede di Pequod Acoustics, a Firenze, può scrivere alla stessa mail e regalarsi un'esperienza musicale decisamente personale ed esclusiva. Sarebbe già abbastanza, ma a questo link - https://bit.ly/PequodAcousticsVideo - è disponibile un breve video introduttivo al mondo Pequod Acoustics. Guardarlo emoziona.

Il brand fiorentino Pequod Acoustics produce casse acustiche Hi Pro, ovvero capaci di portare nel mondo professionale (locali, concerti) la qualità dell'hi fi. Il design degli speaker Pequod Acoustics sorprende, la loro qualità sonora emoziona. Ha ormai distributori in gran parte d'Europa (Italia, Francia, Spagna, Gran Bretagna, Russia), Stati Uniti, Asia (Singapore, Cina, Laos, Myanmar, Hong Kong, Vietnam, Corea del Sud, Malesia) Dubai e Medio Oriente.



pequodacoustics.com