Come era già chiaro da qualche tempo e come avevano già raccontato i protagonisti di un progetto musicale sempre più collettivo - bit.ly/CirEvolution - CiRevolution cresce e propone un nuovo singolo dal sound internazionale. E' "Feeling the Vibe", firmato CirEvolution & TOLi (feat. Chi$mee), un brano che sta già piacendo a tanti dj ed appassionati di dance music sparsi per il mondo. Dopo i buoni risultati di "Always on my Mind" e "Loving You" i feedback positivi si susseguono.

a label che pubblica questo nuovo singolo è internazionale, la spagnola Tropical House Records, ed è la destinazione naturale anche per la voce della giovane artista italiana, Chi$mee, che interpreta "Feeling the Vibe".

"Chi$mee ha una voce davvero intensa e ovviamente canta in inglese, la lingua della musica pop dance internazionale. In quest'ultimo brano credo poi ci sia un notevole 'upgrade' dal punto di vista della sonorità e dell'impatto della canzone rispetto ai brani precedenti. Non snobbiamo l'Italia, questo è però è un progetto che guarda oltre", spiega Marco Ciresola, il frontman di Cirevolution, l'artista che interpreta le tendenze musicali e porta sul palco il progetto.



" 'Feeling the Vibe' è una canzone pensata per poter essere ascoltata alla radio o nelle playlist internazionali. Le sonorità sono raffinate ma comunque forti, d'impatto, e crearle è un lavoro impegnativo", spiega TOLi, che invece si occupa soprattutto della produzione musicale. "Sono molto contento anche dell'apporto dei tanti giovani artisti che ruotano attorno al mio studio. Sono certo un progetto come CiRevolution possa servire anche a loro, alla loro carriera".



Se Marco Ciresola rappresenta l'anima dance di CirEvolution, TOLi viene invece dal pop e il mix perfetto di questi due mondi musicali, elettronica e musica suonata e cantata, sta decisamente funzionando.

Mentre "Feeling the Vibe" si fa sentire e fa ballare il mondo, per Cirevolution è arrivato il momento di una presentazione live, dal vivo, nelle prossime settimane, a cui seguiranno nuove produzioni e nuovi progetti anche dal punto di vista di management e booking.



CirEvolution & TOLi (feat. Chi$mee) - "Feeling the Vibe"

https://lnk.dmsmusic.co/tolicirevolution_feelingthevibe-1