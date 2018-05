Si può minare BitCoin gratis?

Tutti parlano di BitCoin, tanti ritengono le criptovalute l'investimento del futuro, ma poi nel lato pratico pochissime persone hanno rischiato un investimento in BitCoin.

Per ottenere Bitcoin le strade sono due: acqistarli con un controvalore in Euro, oppure minarli; ma spesso per minare serve comunque un investimento iniziale. Ma da poco è arrivato sul web CryptoTab. Noi abbiamo da poco scoperto questa estensione di Google Crome e ci è sembrata fin da subito interessante per riuscire a guadagnare Satoshi e quindi Bitcoin facilmente, senza dover investire e soprattutto senza fare praticamente nulla... Basta solo cliccare il link, aggiungere l'estensione di Crome e già si sta minando!

Vedrete in alto a destra del browser, di fianco alla barra degli indirizzi, l'iconcina di CryptoTab, potete cliccarla e vi si aprirà la pagina principale dove vedrete quanti satoshi avete accumulato, il consiglio è di loggare successivamente con il vostro account FB o Google+ per non perdere i BitCoin ottenuti e per poter ritirare i vostri guadagni.

Ma come funziona esattamente? L'estensione resterà attivo in Background fino a quando Crome è aperto e vi farà guadagnare satoshi senza fare nulla, solo per il fatto di essere online (non serve neanche che voi siate effettivcamente davanti al PC).

Cryptotab in realtà è un miner di Monero (che è una cryptomoneta più facile da minare) e ogni circa 10 minuti vengono accreditati btc satoshi, che potranno già essere prelevati al raggiungimento della quota minima di 0.00001BTC, che corrispondo all'incirca a 10 cent di dollaro (al cambio attuale BTC/USD).

Ma il mining comprometterà le prestazioni del vostro pc? Potrebbe esserci qualche rallentamento e surriscaldamento della CPU (anche se noi non ne abbiamo riscontrati), ma comunque si può scegliere quanta potenza dedicare al mining anche in base alle capacità del PC interessato . In basso a sinistra troverete infatti una barra per decidere quanta potenza della CPU si vuole utilizzare per minare: OFF-Low-Normal-High, in base alle esigenze/preferenze personali. Consigliamo di restare su LOW (che è la più bassa), ma se si ha un buon pc, con un buon impianto di raffreddamento si può tranquillamente aumentare (sperimentate un pò); potete anche utilizzare un programma per monitorare la temperatura della CPU, consigliamo Core Temp 1.11 che è semplice ed intuitivo, lo potete trovare qui.

E la GPU? Nessun problema, infatti per minare non viene usata la GPU della scheda video.

Programma di referral: In questo schema esemplificativo potrete notare quanto guadagnareste al mese se invitate 5 persone che a loro volta fanno lo stesso invitando altre 5 persone ciascuno e se queste a invitano ancora altre 5 persone a testa e così via andando avanti fino al livello 10.

Il programma di referral è indispensabile per fare crescere la community e quindi aumentare notevolmente l'hash power del gruppo, anche se in realtà è uno schema a piramide, dove ogni persona, per guadagnare di più dovrebbe portare dentro altra gente...questo sistema ci ha fatto subito strocere il naso, perchè abbiamo subito pensato alle varie truffe/scam sul Web e ai vari schemi Ponzi fallimentari; riflettendoci però il sistema è totlamente GRATIS, non rischiamo nulla a parte un po di più di utilizzo di cpu.

Prelievi: quando abbiamo raggiunto il minimo da poter prelevare (0,00001 BTC) abbiamo fatto la prova del 9 testando un primo prelievo sul nostro wallet e...tutto è andato alla perfezione, sia il primo che quelli successivi, come da screen qui sotto.

Vi lasciamo l'indirizzo se volete testare (al max potete sempre disinstallare l'estensione se non vi trovate bene)

https://getcryptotab.com/995142