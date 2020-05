Sono ormai più di 302.000 i decessi nel mondo a causa della pandemia di coronavirus. I dati aggiornati della Johns Hopkins University parlano di 302.493 morti, mentre il numero dei contagiati è ormai prossimo ai 4,5 milioni.

Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito con oltre 1,4 milioni di persone colpite dal virus e 86mila morti.

La Russia è il secondo Paese per numero di contagi, oltre 25mila, mentre il Regno Unito, con 235mila positivi al test per la Covid-19, è il Paese con il secondo più alto numero di decessi: quasi 34mila secondo il Governo, qualche migliaio in più, invece, per l'ONS, il locale ufficio di statistica.

Ogni giorno, nel mondo, si registrano dagli 80mila ai 100mila nuovi casi, un andamento che va avanti dall'inizio di aprile e che ancora non mostra di voler iniziare a scendere con il contagio che progressivamente interessa nuovi Paesi e nuovi continenti, soprattutto quelli dove le misure di prevenzione e assistenza sono minime o addirittura nulle.