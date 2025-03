Secondo fonti riportate da CNBC, Meta starebbe per compiere un passo decisivo nella corsa all'intelligenza artificiale: il lancio di un'app stand alone dedicata esclusivamente al suo assistente virtuale, Meta AI. Finora integrato solo nelle piattaforme del gruppo - Facebook, Instagram e WhatsApp -, il chatbot potrebbe presto conquistare uno spazio autonomo, segnalando l'intenzione del colosso di Menlo Park di competere direttamente con giganti come OpenAI e Google.

Meta AI, l'assistente basato su modelli di linguaggio avanzati, ha finora operato in modalità “embedded”, sfruttando l'ecosistema esistente di app Meta. Tuttavia, la creazione di un'applicazione indipendente rappresenta un cambio di rotta strategico. L'obiettivo? Attirare non solo gli utenti fedeli alle piattaforme social dell'azienda, ma anche chi cerca uno strumento AI dedicato, simile a ChatGPT o Gemini. Secondo CNBC, il lancio potrebbe avvenire già nel secondo trimestre del 2024, tra aprile e giugno, trasformando Meta AI da feature accessoria a protagonista assoluto.

Ma le novità non si fermano qui. Fonti interne rivelano che Meta sta valutando l'introduzione di un servizio in abbonamento a pagamento per sbloccare funzionalità premium del suo assistente. Se i dettagli rimangono avvolti nel mistero (né il prezzo né le feature esclusive sono state ancora svelate), la mappa è chiara: monetizzare l'AI e creare un circolo di utenti “premium”, disposti a pagare. Una strategia che ricorda da vicino ChatGPT Plus di OpenAI, ma che potrebbe differenziarsi con integrazioni esclusive legate all'universo Meta, come l'accesso a dati in tempo reale dai social o strumenti avanzati per creator.

L'app dedicata e il possibile abbonamento sono solo tasselli di una visione più ampia. Da mesi, Meta punta a posizionarsi come attore chiave nell'AI attraverso modelli open source come Llama, rilasciati pubblicamente per stimolare la collaborazione globale e creare un ecosistema alternativo a quello di OpenAI. Per rafforzare questa strada, l'azienda ha in programma il suo primo evento per sviluppatori interamente dedicato all'intelligenza artificiale, LlamaCon, in calendario per fine aprile. L'evento potrebbe essere il palcoscenico per annunci chiave, dal lancio di Llama 3 all'integrazione di Meta AI in dispositivi hardware come gli smart glasses Ray-Ban.