Pequod Acoustics continua ad espandersi per portare il suono perfetto delle sue casse 100% Made in Italy in tutto il mondo.

Per il Capodanno 2021 la violinista Aliya (nella foto) si è esibita su un fantastico yacht bianco a The Palm, a Dubai, con un sound system Pequod Acoustics.

E' disponibile in questa città, una delle più vivaci di tutto il Medio Oriente e non solo, un sound system demo. Vedere e soprattutto ascoltare di persona a Dubai è l'unico modo per capire davvero le caratteristiche delle casse Pequod Acoustics.

On New Year's Eve 2020 the violinist Aliya performed on a fantastic white yacht at La Palma, in Dubai with a Pequod Acoustics sound system. Chi desidera regalarsi questa esperienza può contattare Pequod Acoustics sul sito ufficiale oppure Alice Macaluso, MEA Area Manager @ Pequod Acoustics.

Pequod Acoustics ha poi da qualche settimana anche un partner per quel che riguarda il noleggio per quel che riguarda Dubai ed il Medio Oriente. E' Subsonic AE di Bruno Vitanza, che spesso lavora con musicisti e artisti per mostrare le qualità dei prodotti Pequod su Instagram.







