Al #Costez di Grumello - Telgate (BG) l'estate continua a ritmo di musica. Venerdì 5 luglio 2024 la festa è doppia, nelle due sale più grandi del locale, ovvero Gasolina & Wonka. E' il party latin e pop più scatenato del momento e fa tappa, come spesso accade, al #Costez, mentre Wonka fa il resto.

Ed eccoci a sabato 6 luglio '24, quando insieme alla festa Just Dance arriva un guest d'eccezione. E' N4C (nella foto), un dj producer/ emixer italiano di musica Electro House con influenze Tech e Techno. All'anagrafe Nicolò Conti, vive a Verona, nato e cresciuto in Italia. Classe '98, può vantare numerosi live in gran parte dell'Europa come Germania, Spagna, Croazia e ovviamente Italia.

Il tempo fa i capricci? Non è un problema al #Costez - Grumello (BG). Questa grande discoteca infatti ospita tre diverse sale, di cui due, le più grandi, al coperto... Pieno di verde (e di fresco, grazie ad una struttura tecnologicamente all'avanguardia), #Costez è un locale in cui il divertimento si vive anche quando il tempo fa i capricci.

Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, discobar, festival in diverse regioni italiane. Oggi prende vita al #Costez di Telgate (BG), ovvero nella grande disco Nikita e all'Hotel Costez di Cazzago (BS), uno scatenato dj bar. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono… o viceversa.

#Costez Summer Club Club - Telgate (BG) c/o Nikita

Via dei Morenghi 2 - Telgate (BG) A4: Grumello

Dalle 24 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

info: 3480978529 (Bobe)

Ingresso a pagamento con consumazione

Web App: https://costez.club/

Instagram.com/costez_official