Il portale di notizie del Vaticano (ACI STAMPA) ha evidenziato l'impatto sulla vita della Chiesa cattolica dell'emergenza generata dalla pandemia da coronavirus.

L'impatto del nuovo coronavirus in Italia, ad oggi il Paese più colpito dalla pandemia in Europa, si fa sentire anche nella Chiesa cattolica, con la morte di 11 sacerdoti a causa della Covid-19.

Secondo l'agenzia, la maggior parte dei sacerdoti viveva in Lombardia; altri sacerdoti sono in quarantena... un gruppo al quale nelle ultime ore si sono aggiungiunti il vescovo di Cremona, Mons. Antonio Napolioni, e quello di Bergamo, Mons. Francesco Beschi.

In una dichiarazione pubblicata dal portale di notizie vaticano, il vescovo di Cremona invita a vivere questo periodo di Quaresima "drammaticamente duro".

In una dichiarazione, la Conferenza episcopale italiana ha affermato che questo periodo è "di grande responsabilità" e "vicinanza al Paese".



Con il dilagarsi del coronavirus anche in Francia, in accordo con il governo locale che ha varato misure molto simili a quelle decise dal governo italiano per contrastare il diffondersi del contagio, è stata decisa la sospensione della celebrazione delle Messe con la partecipazione dei fedeli al Santuario di Lourdes e alla Grotta di Massabielle, dove la Madonna apparve a Bernadette Soubiros nel 1858. (fonte: Aci Stampa)