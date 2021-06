Ho allegato una foto dell'attuale conformazione grafica di Euro/Dollaro in H4. Attualmente il prezzo ha raggiunto quello che viene definito un supporto (linea rossa), o in questo caso specifico, un doppio minimo. Il supporto quindi, non è altro che una zona di stress del prezzo al ribasso, una base o supporto dove il prezzo potrebbe appoggiarsi per poi rimbalzare nuovamente verso l'alto.

La Resistenza nel grafico invece, è rappresentato dalla linea bianca, è sempre una zona di stress del prezzo, ma al rialzo, una resistenza che il mercato crea nel superare quella determinata zona.

Di Supporti e Resistenze nei grafici ne troviamo in quantità, alcuni più percettibili altri meno. Quello che per me può essere un supporto, per alcuni può essere altro. Non tutti vedono la stessa cosa in un grafico, perciò c'è chi vende e c'è chi compra, sempre!

In conclusione, per facilitare le cose, posso dire che il Supporto è un'aria di prezzo al ribasso già testato dal mercato, la Resistenza invece, è un'aria di prezzo al rialzo già testato dal mercato.