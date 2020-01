Tra i dati macroeconomici di novembre 2019, finora positivi per quanto riguarda la congiuntura, è in controtendenza invece quello del commercio al dettaglio, in calo rispetto al mese di ottobre del -0,2% in relazione al valore delle vendite e del -0,3% in relazione al volume.

Negativo l'andamento dei beni non alimentari (-0,3% in valore e -0,4% in volume), mentre le vendite dei beni alimentari calano in volume (-0,2%) ma restano invariate in valore.



Anche il dato trimestrale, periodo settembre-novembre 2019, risulta in calo rispetto al trimestre precedente, con le vendite al dettaglio che diminuiscono del -0,1% sia in valore che in volume. Sono in calo le vendite dei beni non alimentari (-0,1% in valore e -0,2% in volume) e le vendite in volume dei beni alimentari (-0,1%) mentre per quelle in valore non si registrano variazioni.



Rispetto a novembre 2018, il dato tendenziale registra invece una crescita del +0,9% in valore e del +0,7% in volume con un aumento delle vendite dei beni alimentari (+2,2% in valore e +1,4% in volume), mentre le vendite dei beni non alimentari sono stazionarie in valore e in lieve aumento in volume (+0,1%).



Rispetto a novembre 2018, il valore delle vendite al dettaglio aumenta del +3,3% per la grande distribuzione e diminuisce del -1,4% per le imprese operanti su piccole superfici. Come sempre in aumento il commercio elettronico (+4,1%).