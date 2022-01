Chi ancora avesse dubbi sull' intelligenza dei cosiddetti no-vax credo che ora se li sia ampiamente fatti passare.

Prendete un campione di tennis il quale semplicemente per intignarsi - per motivi noti solo a lui - a rifiutare tre iniezioni di quel vaccino che si sono fatti tranquillamente somministrare miliardi di persone, guardate cosa ha ottenuto come risultato:

- ci ha rimesso centinaia di milioni di euro,

- si è giocato (sic) la possibilità di passare alla storia dello sport,

- si è aperto la strada al passaggio si alla storia dello sport ma come campione di ottusità.

- Oltre a continuare a mettere in pericolo la sua e l'altrui salute.



Complimenti. Risultati splendenti che rimarranno a testimonianza imperitura di quali vertici può raggiungere la stupidità umana.