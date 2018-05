Liuck, il nuovo singolo è Tired Of Dreaming (Royal Supreme)

La bollente piattaforma Just Entertainment prosegue a sfornare progetti marchiati Royal Supreme: grazie a questo canale prende forma e vita il mondo magico di Liuck e della sua "Tired Of Dreaming". Da questa strada immaginifica arriva una traccia cantata in modo magistrale che viaggia spedita nella trance dal mood progressivo. Un classico gioco a incastri, una ricerca sonora accurata, quella del produttore italiano forte di molte produzioni trance e prog su etichette straniere. Una produzione curata nei minimi dettagli ed elegante che porta Liuck a presentarsi ai nastri di partenza sempre con follow-up degni di nota.

Classe 1984, Luca Facchini, al mixer Liuck, è un dj producer italiano. Originario della provincia di Brescia, si è esibito con successo crescente in diversi club del nord Italia utilizzando anche come Dj Plata. Le sue produzioni, fanno ormai il giro del mondo e sono supportate da star della musica trance come Armin Van Buuren. Il suo podcast mensile, Miuzik, è un radio show trasmesso anche da Afterhours.fm, web radio che è un punto di riferimento mondiale per gli appassionati di musica trance. Tra le sue produzioni musicali più recenti c'è "Driving Through The Dark", prodotta con Dennis Sheperd ed interpretata da Betsie Larkin.

