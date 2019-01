Il Salotto del Benessere sbarca a Giulianova

Il benessere è quello stato psicofisico che non dovrebbe mai mancare nella vita di ogni giorno, a prescindere dall’età, dalle condizioni socio-economiche e da quelle interindividuali. L’unico prerequisito per raggiungerlo e mantenerlo giorno dopo giorno? L’essere sempre adeguatamente informati e aggiornati sull’argomento, affinché sia possibile evitare tutta quella serie di criticità che potrebbero minare il nostro stato di benessere, e seguire invece i preziosi consigli che i professionisti della salute possono dispensare per venire incontro alle esigenze, salutari, della popolazione abruzzese.

È con questo intento che il Rotary Club Teramo Est, l’associazione culturale ἀγάπη - Caffè letterari d’Italia e d’Europa e l’AIP (associazione italiana di psicogeriatria) hanno deciso di dare vita ai “salotti del benessere”.

Un ciclo di convegni che vede protagonista assoluta la salute in tutte le sue forme e sfaccettature, da quelle prettamente mediche, passando per quelle psicologiche e arrivando anche a toccarne i risvolti etici e sociali.

“Sì, perchè la salute è un diritto fondamentale di ogni individuo, sancito anche dalla nostra Costituzione” afferma il prof. Antonio Lera, scrittore e neurologo dirigente medico dell’ASL di Giulianova, nonchè presidente del Rotary Club Teramo Est e dell’associazione culturale ἀγάπη - Caffè letterari d’Italia e d’Europa.

“Ecco perchè ho deciso” − continua il prof. Lera − “di portare qui a Giulianova i salotti del benessere, a cui tutta la cittadinanza è cordialmente invitata a partecipare”.

Ed è nella giornata di venerdì che si darà dunque inizio ai salotti del benessere, con l’interessante convegno “La salvaguardia del nostro organismo in una sana prevenzione cardiovascolare e psicologica: abitudini e risvolti emotivi”, che si terrà a partire dalle ore 16 all’interno del ristorante Inclusive Caffè di Giulianova Lido (tel. 0858027998) e che vedrà la partecipazione di noti medici e psicologi locali, tra cui − oltre al prof. Lera − anche il musicista e cardiologo dirigente medico dell’ASL di Teramo, dott. Ugo Minuti, e dello psicologo, psicosessuologo e autore giuliese, dott. Eugenio Flajani Galli. “Devo ammettere che non è per nulla semplice portare in una piccola realtà come la nostra eventi di questo calibro” − commenta il dott. Flajani Galli − “tuttavia abbiamo lavorato duramente per realizzare i salotti del benessere e proporli a costo zero sia per le amministrazioni locali sia per i cittadini stessi, e i risultati si vedono: i posti disponibili stanno terminando velocemente, dunque consiglio di contattarci il prima possibile ai numeri 3478335411, 3779005413 e 0858027998 prima che gli stessi si esauriscano definitivamente”.

Tuttavia il dott. Flajani Galli poi rassicura: “Non vi preoccupate poiché, data la portata dell’evento, abbiamo appositamente selezionato un locale di grandi dimensioni e con un grande parcheggio gratuito, pertanto anche chi non si è prenotato potrà lo stesso partecipare al convegno, benché comunque gli attestati di partecipazione non siano garantiti in quanto in numero limitato”.

L’ingresso all’evento è infatti gratuito, così come l’assegnazione dell’attestato di partecipazione − seppur in numero limitato − e a seguire, per chi vorrà assaggiare le specialità culinarie dell’Inclusive Caffè, vi sarà la cena ufficiale dei salotti del benessere (a pagamento) in cui sarà possibile incontrare personalmente i relatori e interloquire con gli stessi sui temi del convegno.

“Consiglio a tutte le persone interessate di venirci a trovare venerdì, per il semplice fatto che il benessere non è un optional: è un diritto a cui non è possibile rinunziare, e con i salotti del benessere sarete tutti in grado di rivendicare questo vostro diritto fondamentale” conclude il dott. Flajani Galli.