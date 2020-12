Alessio Lo Passo di Uomini e Donne e Federica Pacela sono una coppia. Il tenebroso e intrigante modello e imprenditore non è più single. Nuovo amore per l’ex tronista ed ex corteggiatore della fortunata e chiacchieratissima trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta da Maria De Filippi.

L’imprenditore di origini calabresi ha confermato la sua nuova relazione d’amore con la bombastica super tifosa della Juventus e modella a iGossip.it: “Come ogni cosa bella, è arrivata all’improvviso. Ci siamo conosciuti questa estate in Calabria… dovevamo partecipare insieme a un reality – ha proseguito il modello e imprenditore Lo Passo – e invece dopo aver approfondito la nostra conoscenza, abbiamo deciso di passare quei giorni insieme. Passiamo molto tempo insieme, da lei o da me… per ora non vorrei dire di più… ma siamo molto felici!!!”.

Congratulazioni e auguri ai neo innamorati vip!