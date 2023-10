Il Sestino Beach di Desenzano del Garda si prepara ad accogliere l'evento più atteso dell'autunno: una cena spettacolo che vedrà la partecipazione di ospiti vip CECILIA CAPRIOTTI, ARISTIDE MALNATI, NINA DUBZOVA, DONATELLA LOPAR e un concorso di bellezza con abiti di vari stilisti.

L'atmosfera sarà elettrizzante e coinvolgente, con la bellezza delle concorrenti e il fascino degli ospiti a catturare l'attenzione del pubblico. La cena sarà un'esperienza culinaria unica, con piatti prelibati e sapori indimenticabili che faranno deliziare i palati dei presenti.

L'evento rappresenta un'occasione imperdibile per trascorrere una serata indimenticabile in compagnia di amici e familiari, immersi in un'atmosfera unica e suggestiva. Non perdete l'opportunità di partecipare a questo evento esclusivo e prenotate subito il vostro posto!

Prenotazione obbligatoria: 50 € Ingresso: ore 21:00 Info prenotazione: 3292472452