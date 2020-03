Il fondatore della Tecnomec Engineering S.R.L. Carlo Maria Martino, è un Ingegnere Meccanico laureatosi al Politecnico di Bari.

L’Ingegner Martino crede fortemente nelle capacità del Politecnico di Bari come faro ed eccellenza dell’istruzione ingegneristica italiana e ha da sempre coltivato rapporti di collaborazione con i suoi Docenti.

In particolare dal 2018 ha intensificato questo rapporto dando vita a dei progetti di ricerca con il DMMM (Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management) e a delle lezioni in azienda in tema di Innovazione e Industry 4.0 con il Professor Messeni Petruzzelli, Docente di Gestione dell’Innovazione.

La Tecnomec ha inoltre assunto diversi nuovi ingegneri provenienti dal Politecnico di Bari e continua tuttora a ricercarne altri per poter sviluppare delle carriere brillanti.