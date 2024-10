Un ragazzo 24enne di Enna è morto ieri sera, imprigionato nella sua auto in fiamme dopo un drammatico incidente stradale, nella strada che circonda l’autodromo di Pergusa. Si trovava nell’auto assieme ad altri due giovani, che sono riusciti a uscire. È successo ieri sera intorno alle 22,30.

L’auto, una Fiat, si è ribaltata ed è andata a finire nella recinzione dell’autodromo. Nell’impatto si è incendiata. Due dei tre occupanti sono riusciti a evacuare mentre montavano le fiamme, mentre il terzo non ce l’ha fatta, forse perchè aveva perso i sensi, e per lui non c’è stato nulla da fare. È morto carbonizzato.

Al momento non si conoscono le generalità della vittima. Sul posto i Vigili del fuoco, che hanno fatto di tutto per salvare il ragazzo, assieme ai carabinieri e al personale del 118. I due ragazzi che erano con lui sono stati portati in ospedale all’Umberto I di Enna.