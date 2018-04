Cose strane in ascensore!

Cosa succede quando si chiudono le porte dell'ascensore e restiamo da soli? E' facile! La maggior parte di noi si scatena: c'è chi balla, chi si bacia appassionatamente, chi si lascia andare a strani movimenti per rilassare il proprio corpo, chi si controlla minuziosamente allo specchio, ecc.

In questa breve compilation, abbiamo raccolto alcune delle scene più curiose e divertenti riprese dalle videocamere a circuito negli ascensori delle più disparate parti del mondo.

E voi cosa fate nell'ascensore? Capita anche a voi di ballare come pazzi? E se c'è stata qualche strana e curiosa esperienza che avete vissuto chiusi a vari metri d'altezza in un ascensore, raccontatecelo giù nei commenti!

Cosa succede quando si chiudono le porte dell'ascensore e restiamo da soli? E' facile! La maggior parte di noi si scatena: c'è chi balla, chi si bacia appassionatamente, chi si lascia andare a strani movimenti per rilassare il proprio corpo, ecc. In questa breve compilation, abbiamo raccolto alcune delle scene più curiose e divertenti riprese dalle videocamere a circuito negli ascensori delle più disparate parti del mondo. E voi cosa fate nell'ascensore? Capita anche a voi di ballare come pazzi? E se c'è stata qualche strana e curiosa esperienza che avete vissuto chiusi a vari metri d'altezza in un ascensore, raccontatecelo giù nei commenti! Se il video vi piace lasciate un like e condividetelo con tutti i vostri amici! Ciao mostri!"

target="_blank">CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

Se il video vi piace lasciate un like e condividetelo con tutti i vostri amici! Ciao mostri!