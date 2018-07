Capitello (SA): schianto sul lungomare, perde la vita 24enne

Un morto e un ferito, questo il drammatico resoconto di un terribile incidente stradale avvenuto intorno alle 5 di questa mattina.

La vittima un 24enne di maratea che a bordo del suo scooter, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada urtando violentemente contro un muretto sito al margine della carreggiata.

L'impatto violento non ha lasciato scampo al povero giovane che, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, è morto sul colpo.

Sulla dinamica i carabinieri di Sapri giunti sul posto.