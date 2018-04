Backnoise - Fucking Groove EP (Petra Beat Records)

Esce il 27 aprile 2018 sull'italiana Petra Beat Records, fucina di talenti del mixer ormai conosciuta per la qualità delle sue release, "Fucking Groove EP". A produrlo sono i Backnoise. E' un EP composto da due tracce, "Los Niños" e "Verano". Il ritmo è alto, l'energia pure e la voglia di muoversi a tempo con sonorità elettroniche che mettono insieme la storia e pure il futuro della musica da ballo, in questo EP dei Backnoise, c'è tutta. "Los Niños" è una botta d'energia e potenza sonora, ma pure di divertimento. "Verano" è ancora più energica, è semplicemente impossibile ascoltarla senza muovere almeno la testa a tempo... La copertina dell'EP, in fondo dice tutto prima ancora di ascoltare: un teschio stilizzato su sfondo bianco, con dietro chitarre, cappelli messicani, candele, maracas: l'estate 2018 potrebbe proprio suonare così, ovvero forte, ed elettronica. I Backnoise sono in forte ascesa e sono formati dai salentini Riccardo De Paduanis e Mattia Fraioli

