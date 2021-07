Nel pomeriggio Sua Santità Papa Francesco si è recato presso il Policlinico A. Gemelli di Roma dove verrà sottoposto ad un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon.L’intervento chirurgico sarà eseguito dal Prof. Sergio Alfieri. Al termine dell’intervento verrà diramato un nuovo bollettino medico.

Questa la nota diffusa dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, domenica 4 luglio.

Papa Francesco, 84 anni, è la prima volta che viene ricoverato in ospedale dal giorno della sua elezione, avvenuta nel 2013.

La diverticolosi è una patologia caratterizzata dalla erniazione della mucosa attraverso la parete muscolare del colon, spesso associata ad ispessimento della parete muscolare del viscere, ostruzione con occlusione intestinale, fistole con altri organi, elastosi delle tenie del colon e accentuazione delle pliche mucose.

La diverticolosi in genere viene riscontrata in modo occasionale in paziente asintomatico, per esempio durante la colonscopia di screening delle neoplasie colo-rettali. Colpisce soprattutto dopo i 60 anni (30% dei casi) e aumenta dopo gli 80 anni ne 50-65% dei casi. (fonte Humanitas)