Parrocchia San Giuseppe e Madonna di Lourdes, al via il torneo interparrocchiale Arriap.

Al via il torneo interparrocchiale Arriap della Diocesi di Napoli.

Anche a San Giovanni a Teduccio, oggi pomeriggio, nella parrocchia San Giuseppe e Madonna di Lourdes nel Rione Nuova Villa, sotto l'egida del parroco Don Modesto Bravaccino, si è svolta la prima giornata del torneo Arriap di calcio a cinque categoria Pulcini.

L'evento è inserito nel Progetto Tutoring della Chiesa di Napoli, è promosso dall'Ufficio per la Pastorale del Tempo libero, Turismo e Sport, guidato da monsignor Salvatore Fratellanza, in collaborazione con l'Ufficio sport con don Rosario Accardo. Anche per questa edizione collaborano al progetto sportivo-educativo il Calcio Napoli ed altre realtà aziendali del napoletano.

In campo le categorie esordienti, pulcini e formiche.

Nonostante il brutto tempo e la pioggia incessante, si è conclusa nel migliore dei modi la prima giornata del torneo, quest'anno ospitata dalla Parrocchia San Giuseppe e Madonna di Lourdes nel Rione Villa a San Giovanni a Teduccio per la categoria pulcini. Alle due compagini del Rione Nuova Villa si sono contrapposte le formazioni di San Sebastiano (dell'omonimo paese) e del Sacro Cuore di Barra, dopodiché si sono affrontate, in un clima di festa nonostante le avverse condizioni meteo, Santa Maria della Libera di Portici e Santa Maria del Pilar di Ercolano.

Le prossime gare si svolgeranno presso la struttura dei Salesiani di Portici per quanto riguarda la categoria formiche e presso la Parrocchia San Giorgio Martire nell'omonimo comune, per la categoria esordienti. La categoria pulcini continuerà gli incontri presso la parrocchia San giuseppe e Madonna di Lourdes nel Rione Nuova Villa a San Giovanni a Teduccio.