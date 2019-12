Abbiamo intervistato per voi Maria Cristina Puccio, hairstylist esperta, proprietaria di un noto salone di bellezza nel cuore della capitale .



Cosa deve fare un parrucchiere per mettere a proprio agio il cliente?Per gestire un salone di hairstyle di successo, le clienti devono sentirsi a proprio agio e poter ottenere un taglio e un’acconciatura in grado di valorizzarne il viso e la personalità.



Il parrucchiere è un esperto di bellezza che con passione, studio e disciplina deve saper cambiare e migliorare il look e lo stile delle persone.



Un bravo parrucchiere deve certamente saper accontentare la cliente, ma deve saper anche proporre qualcosa di nuovo in modo da rimanere sempre al passo con le mode del momento.



Solo così si riesce a creare per la cliente uno stile unico ed esclusivo che possa soddisfarla e farla sentire bene.



Cordialità e cura sono proprio le caratteristiche che spingono le clienti a ritornare nel mio salone per definire e migliorare il proprio aspetto, sperimentando sempre nuovi tagli di capelli, nuances e acconciature.



Per poter evitare lunghe e inutili attese alle clienti e per dedicare loro tutto il tempo necessario per svolgere il lavoro in maniera ottimale, riceviamo su appuntamento: questa è una caratteristica che permette di offrire sempre un servizio di qualità.