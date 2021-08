Ci sono artisti molto giovani che sembrano già perfettamente a loro agio nello scenario del clubbing internazionale. E' il caso del dj producer fiorentino Roberto Pagliaccia, classe 1990, che in un'estate non facile per i dj è spesso protagonista di performance in location di riferimento, come quella di qualche sera fa a Vesper Beach, sulla spiaggia di Capriccioli (Costa Smeralda).

Solo quest'anno, nel 2021, Roberto Pagliaccia ha cominciato il suo percorso come produttore. Ma l'ha fatto col piede giusto, pubblicando il suo primo EP su Lapsus Music. La sua "Out Of Tune" contiene un feauturing della cantante Mizbee ed è stata remixata dal dj duo Prok | Fitch, produttori noti in tutto il mondo.

Fin da giovanissimo è affascinato dal mondo dei club, ma è in console solo dal 2019. Da allora suona nei migliori club underground fiorentini, è resident di Atomic Eventi ed ha già diviso il mixer con superstar mondiali come Sven Vath, Jeff Mills fino ad esibirsi in diversi top club italiani e francesi.



Non è tutto. Roberto Pagliaccia ha appena pubblicato l'energica "Shake That" - spoti.fi/3yWD2z1, prodotta con Dubskull (Lorenzo Maisto). "La traccia nasce da un'idea semplice: produrrre un pezzo capace di 'demolire' i dancefloor in giro per il mondo nel corso dell'estate 2021. Lorenzo ed io abbiamo usato una voce hip hop che ci piaceva e poi semplicemente processato bassi e casse in modo da far uscire un suono pieno e dinamico... dopo lunghi mesi di messa a punto, eccola pronta sul nostro Mac per far ballare e alzare le mani al cielo!", racconta divertito tra un dj set e l'altro Roberto Pagliaccia. L'obiettivo per questa release sembra già essere raggiunto, visto che mentre scriviamo (17 agosto 2021) solo su Spotify "Shake That" è stata ascoltata quasi 90.000 volte.

"Solitamente ci piace lavorare su sonorità sospese tra techno e melodia, con l'utilizzo di sintetizzatori e strumenti digitali di ogni sorta e proprio", continua Roberto Pagliaccia. "In questo periodo io e Dubskull siamo al lavoro su 'Lost in Rainbow', un brano che sarà interpretato dalla bella voce di Enry".

https://www.instagram.com/robertopagliaccia/

https://www.facebook.com/RobertoPagliacciaMusic

https://www.beatport.com/artist/roberto-pagliaccia/972795