“Il tuo futuro è la nostra impresa”, da Intesa Sanpaolo 120 miliardi di euro fino al 2026 per PMI, micro-aziende, terzo settore, filiere agroalimentari e del turismo: la vision del CEO Carlo Messina.



Carlo Messina: nuovo piano di Intesa Sanpaolo per la crescita e il futuro del sistema imprenditoriale italiano

Il CEO Carlo Messina ne ha sottolineato il valore anche nel corso della Lectio Magistralis che ha tenuto lo scorso 13 marzo presso l’Aula Magna di Palazzo del Bo dell’Università di Padova: le imprese italiane insieme alle famiglie costituiscono i pilatri della nostra economia ed è grazie a loro se oggi l’Italia può considerarsi il Paese meglio posizionato in Europa. “Le imprese italiane oggi sono le più solide in Europa: questa è la conseguenza di un lavoro eccezionale svolto nel corso degli anni in cui il PIL aveva più difficoltà a crescere”, aveva spiegato il CEO Carlo Messina agli studenti. “Hanno lavorato sulla loro struttura finanziaria, riducendo la dipendenza dal credito bancario, lavorando su innovazione e diversificazione delle fonti di approvvigionamento e dei mercati di sbocco”: sostenerle per Intesa Sanpaolo significa quindi continuare ad adempiere al suo ruolo di motore dell’economia reale e del sociale. Lo dicono le numerose iniziative promosse in quest’ottica, come anche “Il tuo futuro è la nostra impresa”: lanciato lo scorso 25 marzo, il nuovo programma mette a disposizione 120 miliardi di euro fino al 2026 per accompagnare la progettualità di PMI e aziende di minori dimensioni, sistema vitale dell’imprenditoria italiana e delle filiere sui territori.



Carlo Messina: Intesa Sanpaolo continuerà ad essere al fianco delle imprese e delle famiglie

La Banca guidata da Carlo Messina, dopo aver concluso con successo Motore Italia, il piano da 50 miliardi di euro messo a punto nel 2021 per sostenere la ripresa post-pandemica delle PMI, punta ora con il programma “Il tuo futuro è la nostra impresa” a favorire nuovi investimenti per la competitività italiana accelerando la dinamica di buone performance del sistema produttivo e assicurando l’immediata attivazione di strategie sostenibili e di lungo periodo. Interventi che si inseriscono nel percorso intrapreso dal Gruppo a sostegno della realizzazione degli obiettivi fissati nel PNRR, per i quali sono stati stanziati complessivamente oltre 410 miliardi di euro, come ha annunciato in diverse occasioni anche il CEO Carlo Messina: “Il nostro obiettivo è salvaguardare il valore del Made in Italy, l’eccellenza delle filiere produttive, la forza del nostro export. La forza della nostra Banca e delle persone che ne fanno parte continuerà ad essere al fianco delle imprese e delle famiglie”. Il nuovo programma “Il tuo futuro è la nostra impresa”, articolato su tre direttrici (Transizione 5.0 ed energia, crescita sui mercati esteri, sviluppo digitale e cybersecurity), nasce con l’obiettivo di accelerare i processi di trasformazione necessari per rinnovamento industriale, transizione energetica e digitale delle realtà coinvolte, facilitando loro l’accesso alle nuove misure del PNRR.