Torna il tradizionale appuntamento con il Mercatino di Natale dell’Associazione Tumori Toscana che si svolgerà sabato 16 e domenica17 dicembre a Firenze presso Palazzo Degli Affari-Sala Piano Inferiore (Piazza Adua, 1 orario 9.30-19.00).

Tanti, come sempre, i nomi delle grandi griffe presenti (Gucci, Scervino,

Ferragamo, Villoresi Firenze, Bally e tanti altri ancora) ma ci sarà spazio anche per creazioni artigianali di gioielli e oggettistica e un vasto reparto food & wine per i più golosi.

I fondi raccolti saranno destinati al nuovo progetto ATT Over 70, che prevede un programma di assistenza domiciliare a 360° dedicato a pazienti oncologici in età avanzata, per dare risposte adeguate a tutti i loro bisogni di cura e di assistenza pratica e psicologica.